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Банки предупредили об ограничениях в платежах картами Unionpay за границей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банки предупредили об ограничениях в платежах картами Unionpay за границей. В поддержке «Хоум Кредита» сообщили, что оплата «уже не проходит», «Русский стандарт» попросил снять наличные, потому что с 3 ноября карты перестанут работать за рубежом.

Банки предупредили об ограничениях в платежах картами Unionpay за границей

Попавшие под новые санкции США российские банки предупредили клиентов об ограничениях в работе карт платежной системы Unionpay за границей.

В поддержке банка «Хоум Кредит» RB.RU сообщили, что оплата через Unionpay «уже не проходит», либо может проходить «через раз». Там добавили, что невозможность провести оплату с карт Unionpay коснется всех банков, попавших под санкции.

В «Русском стандарте» попросили клиентов снять наличные, потому что карты Unionpay перестанут работать с 3 ноября. Комиссия за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена, сообщили ТАСС в банке.

В «Почта Банке» RB.RU сообщили, что ограничения на платежи картами Unionpay введены еще в сентябре. В поддержке ограничения объяснили «настройкой системы».

В «Абсолют банке» рассказали ТАСС, что санкции не отразятся на работе, потому что банк был к ним готов.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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