Украинский стартап-разработчик двигателя для сверхлегкой ракеты привлек первые $500 тысяч от QPDigital

Promin Aerospace – украинский стартап-разработчик уникального двигателя для сверхлегкой ракеты, привлек первые инвестиции в размере $500 тысяч на pre-seed раунде от венчурного фонда под управлением бывшего управляющего директора «Сбербанка» QPDigital.

Разработчики двигателя называют свою технологию уникальной. Двигатель во время полета сжигает твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты. Вес ракеты при этом составит всего от 100 до 500 кг.

«Благодаря Promin Aerospace станет возможным запуск космической ракеты практически из любой точки планеты, быстрее и дешевле существующих аналогов. Это позволит демократизировать доступ к этому рынку для небольших компаний и обычных людей», – отметил инвестор, CEO и управляющий партнер QPDigital Денис Вальвачев.

По информации компании, запуск на суборбиту и орбиту обойдется не дороже $200 тысяч, что делает разработку в десятки раз дешевле рыночных альтернатив. Создатели рассчитывают на сотрудничество с международными корпорациями, спутники которых будут выводить на орбиту.

«Мы надеемся закрепиться на рынке SpaceTech, а экспертиза фонда поможет нам масштабировать производство и правильно реализовать маркетинговую стратегию. Наш продукт во много раз снизит затраты на вывод ракеты в космос для корпоративного сектора», – отметил co-founder и CEO Promin Aerospace Миша Рудоминский.

Первый коммерческий запуск Promin Aerospace планируется через 1,5 года.

QPDigital управляется бывшим управляющим директором «Сбербанка» Денис Вальвачевым. Инвестирует на ранних стадиях, в портфеле фонда 9 сделок с общим объемом инвестиций на $4,5 млн.

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Фото: Promin Aerospace