Послушать свое тело: нейросеть создаст уникальную мелодию на основе родинок

Российская фармкомпания разработала технологию, которая с помощью нейросети создает уникальную мелодию на основе родинок на теле человека. Достаточно сфотографировать места с родимыми пятнами и загрузить снимки в программу.

Необычный сервис предложила компания «Новартис». Создать мелодию можно на сайте мелодиятвоеготела.рф. Нужно сфотографировать родимые пятна и загрузить их в программу. Нейросеть проанализирует снимки, присвоит каждой родинке свой звук и сформирует данные в одну уникальную мелодию. Результатом можно будет поделиться в социальных сетях, уточнили в компании.

«Концепция проекта родилась из идеи ассоциировать родинки на теле с нотами на нотном стане. Если сыграть по родинкам-нотам, получится уникальное музыкальное произведение, неповторимое звучание которому придает каждая родинка», – отметили в пресс-службе «Новартис».

Таким образом фирма решила поддержать свою социальную кампанию «Фокус на родинки», направленную на повышение осведомленности о меланоме. Это злокачественная опухоль – ежегодно в России диагностируют до 11 тысяч новых случаев заболевания, однако уровень осведомленности о нем в стране, говорят в «Новартис», остается на низком уровне. Только каждый пятый пациент обращается к медицинскому специалисту на 3 или 4 стадии, когда прогноз зачастую неблагоприятен, отметили в компании.

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