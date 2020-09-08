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Минфин предложил упростить налогообложение индивидуальных предпринимателей и юрлиц

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Министерство финансов России предложило расширить действие единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В понедельник ведомство опубликовало соответствующий законопроект для публичного обсуждения. 

Минфин предложил упростить налогообложение индивидуальных предпринимателей и юрлиц

Механизм единого налогового платежа позволит юрлицам и ИП оплачивать налоги, торговые сборы, страховые взносы одним платежным поручением. Плательщику не потребуется уточнять вид платежа, срок его уплаты и принадлежность к бюджету. Федеральная налоговая служба самостоятельно будет перечислять средства в счет имеющихся у плательщика обязательств.

Предприниматели и юрлица сохранят право оплачивать налоги и сборы по существующей схеме — то есть на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.

Предполагается, что соответствующие поправки в налоговый кодекс РФ начнут действовать с 1 января 2022 года.

Для физических лиц единый механизм уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов действует с 2019 года, НДФЛ — с 1 января 2020 года.

Фото: Freedomz / Shutterstock

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