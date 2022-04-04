Платформа для инвесторов United Investors запустила отбор проектов для финансирования

Синдикат инвесторов United Investor запустил отбор проектов для инвестирования. В фокусе IT, B2B SaaS, бренды одежды, косметики, проекты по групповым покупкам, внутреннему туризму. Об этом в Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил сооснователь United Investor Александр Горный.
«Обсудили в United Investors, что кроме стартапов наши инвесторы сейчас готовы смотреть и на классические дивидендные бизнесы. Если даже бургерная может в 3 раза за год вырасти из-за ухода конкурентов, то почему бы в нее и не вложиться», — написал Горный.
Отбор заявок открыт для работающего бизнеса, который может «кратно вырасти» благодаря 5-50 млн рублей инвестиций, уточнил он.
Рассматриваются любые проекты, но особое внимание United Investors уделяет российском проектам в сферах IT, B2B SaaS, а также брендам одежды, косметики, групповым покупкам и подобным проектам, внутреннему туризму.
Заявку на привлечение финансирования можно оставить по ссылке.
Фото на обложке: SmartPhotoLab /
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