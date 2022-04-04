Платформа для инвесторов United Investors запустила отбор проектов для финансирования

«Обсудили в United Investors, что кроме стартапов наши инвесторы сейчас готовы смотреть и на классические дивидендные бизнесы. Если даже бургерная может в 3 раза за год вырасти из-за ухода конкурентов, то почему бы в нее и не вложиться», — написал Горный.

Отбор заявок открыт для работающего бизнеса, который может «кратно вырасти» благодаря 5-50 млн рублей инвестиций, уточнил он.

Рассматриваются любые проекты, но особое внимание United Investors уделяет российском проектам в сферах IT, B2B SaaS, а также брендам одежды, косметики, групповым покупкам и подобным проектам, внутреннему туризму.

Заявку на привлечение финансирования можно оставить по ссылке.