United Investors запустили онлайн-акселератор для стартапов

Синдикат инвесторов United Investors открыл онлайн-акселератор для стартапов. Акселерационная программа будет длиться два месяца.

Заявки на участие в акселераторе принимаются до 5 июня. В течение трех дней будет проходить отбор, после которого организаторы пригласят лучшие стартапы принять участие в программе.

С 10 июня участники каждый день будут получать новые задания, которые надо будет выполнить к определенному времени. Лучшие команды продолжат участие в акселераторе, худших отчислят. Демо-день состоится 9 августа.

Кто может подать заявку: стартапы на стадии идеи, MVP и стадии роста.

По итогам программы стартапы могут получить финансирование. Как отмечается на сайте акселератора, обычно United Investors инвестирует в проекты от 1 до 15 млн рублей. Проекты с хорошей выручкой могут рассчитывать на большую сумму.

Акселератор не претендует на долю в проекте. Если стартап привлечет инвестиции, акселератор возьмет 10% от суммы.

Есть возможность платного участия — для тех, кого отчислили и тех, кто не хочет проходить конкурсный отбор. Стоимость участия в акселераторе — 290 тысяч рублей.

Как рассказал Rusbase один из основателей United Investors Александр Горный, в акселератор уже подали около 100 заявок.

«Мы хотим вывести 10-20 по-настоящему сильных проектов на демо-день», — отметил Горный.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте акселератора.