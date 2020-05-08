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United Investors запустили онлайн-акселератор для стартапов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Синдикат инвесторов United Investors открыл онлайн-акселератор для стартапов. Акселерационная программа будет длиться два месяца. 

United Investors запустили онлайн-акселератор для стартапов

Заявки на участие в акселераторе принимаются до 5 июня. В течение трех дней будет проходить отбор, после которого организаторы пригласят лучшие стартапы принять участие в программе.

С 10 июня участники каждый день будут получать новые задания, которые надо будет выполнить к определенному времени. Лучшие команды продолжат участие в акселераторе, худших отчислят. Демо-день состоится 9 августа.

Кто может подать заявку: стартапы на стадии идеи, MVP и стадии роста. 

По итогам программы стартапы могут получить финансирование. Как отмечается на сайте акселератора, обычно United Investors инвестирует в проекты от 1 до 15 млн рублей. Проекты с хорошей выручкой могут рассчитывать на большую сумму. 

Акселератор не претендует на долю в проекте. Если стартап привлечет инвестиции, акселератор возьмет 10% от суммы. 

Есть возможность платного участия — для тех, кого отчислили и тех, кто не хочет проходить конкурсный отбор. Стоимость участия в акселераторе — 290 тысяч рублей. 

Как рассказал Rusbase один из основателей United Investors Александр Горный, в акселератор уже подали около 100 заявок. 

«Мы хотим вывести 10-20 по-настоящему сильных проектов на демо-день», — отметил Горный. 

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте акселератора

Фото:  Indypendenz / Shutterstock

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