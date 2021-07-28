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Основатель Uniter Дмитрий Волощук обвинил банк «Точка» в копировании своего сервиса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель Uniter Дмитрий Волощук обвинил «Точку» в копировании своего сервиса. Банк 28 июля запустил платформу «Точка.Нетворк» для бизнес-общения предпринимателей и по запросу редакции RB ответил на обвинения, сказав, что работал с Uniter над созданием этого проекта, но компания отказалась от сделки.

Основатель Uniter Дмитрий Волощук обвинил банк «Точка» в копировании своего сервиса

Заявление о том, что его сервис для знакомства предпринимателей Uniter скопировал банк «Точка», выпустив аналогичный «Точка.Нетворк», Дмитрий Волощук опубликовал на своей странице в Facebook.

Волощук, в частности, сказал, что «Точка» скопировала два проекта, в работе над которыми он принимал участие.

«Два проекта, в создании которых я принимал участие, были скопированы “Точкой” по одинаковой модели: 6 месяцев созвонов, обсуждений партнерств/инвестиций/M&A и т.п., а затем релиз аналогичной копии под собственным брендом», – написал Волощук.

Редакция RB.ru направила запрос в пресс-службу «Точки» и получила ответ, что они вели переговоры с компанией Uniter, но не пришли к соглашению.

«Поиск других партнеров мы начали только после того, как Uniter отказались от сделки. Мы остановились на meetsup.co и уже с ними запустили продукт на основе технологии, которую они продают как white label», – сообщили RB.ru в пресс-службе банка «Точка».    

В «Точке» отметили, что суть нетворк-сервисов похожа по аналогии с мессенджерами, однако выбранная ими технология мэтчинга Meetsup подошла им лучше, чем те, что предлагали другие участники в процессе переговоров о создании «Точки.Нетворк».

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Фото: Depositphotos.com, Дмитрий Волощук / Facebook

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