Drimsim запустил универсальную виртуальную сим-карту для путешествий по миру. Пользователю не придется менять карту при переезде из страны в страну. Также в продукт интегрировано решение для бизнеса по работе с партнерами.

Разработчик виртуальных сим-карт Drimsim запустил универсальную виртуальную сим-карту Just eSIM для путешествий по миру. Об этом RB.RU рассказал основатель Drimsim Сергей Анашкевич.

Just eSIM представляет собой виртуальную карту с ограниченным пакетом интернета, который можно использовать в путешествии по миру. По данным с сайта Just eSIM, карта доступна для пользования в большинстве стран мира, в том числе европейских.

Преимуществом решения является его универсальность – карту не придется менять при переезде из страны в страну. Управлять сим-картой и тарифом можно в приложении.

Для оплаты тарифы принимаются в том числе карты российских банков. Также в Just eSIM интегрировано решение по работе с B2B-партнерами для создания промокода для новых пользователей, что в частности позволит повысить узнаваемость бренда компании.

На рынке представлено несколько решений по виртуальным сим-картам для путешествий, среди них Airalo, Mobimatter, eTravelSim.

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