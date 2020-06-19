День открытых дверей университета креативных индустрий Universal University пройдет в онлайн-формате
20 июня в онлайн-формате пройдет день открытых дверей Universal University. Преподаватели расскажут, в чем преимущества британского образования и как поступить на бакалавриат в Британскую высшую школу дизайна, архитектурную школу МАРШ, Московскую школу музыки и Московскую школу современного искусства.
В программе мероприятия:
- вступительное слово Екатерины Черкес-заде, директора Universal University об образовании в креативных индустриях;
- презентация руководителя британских программ Тима Симмонса о системе образования в Великобритании;
- дискуссия с представителями школ о перспективах британского высшего образования и отличиях в подходах к преподаванию;
- презентации программ Британской высшей школы дизайна, МАРШ, Moscow School of Contemporary Art, Moscow Music School.
Руководители и преподаватели международных программ ответят на вопросы по поступлению на специальности:
- Британская высшая школа дизайна: графический дизайн, иллюстрация, дизайн одежды, промышленный дизайн, текстильный дизайн, дизайн и архитектура интерьера, маркетинг, реклама и цифровые коммуникации;
- Московская школа музыки: музыкальный продакшн, написание песен, звукозапись;
- Московская архитектурная школа МАРШ: архитектура и урбанизм;
- Московская школа современного искусства: современное искусство, фотография.
Выпускники получают диплом со степенью бакалавра Университета Хартфордшир, который позволяет им продолжить обучение за рубежом. Выпускники британского бакалавриата в МАРШ получают диплом Университета Лондон Метрополитен.
Зарегистрироваться на день открытых дверей можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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