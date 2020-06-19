День открытых дверей университета креативных индустрий Universal University пройдет в онлайн-формате

20 июня в онлайн-формате пройдет день открытых дверей Universal University. Преподаватели расскажут, в чем преимущества британского образования и как поступить на бакалавриат в Британскую высшую школу дизайна, архитектурную школу МАРШ, Московскую школу музыки и Московскую школу современного искусства.

В программе мероприятия:

вступительное слово Екатерины Черкес-заде, директора Universal University об образовании в креативных индустриях;

презентация руководителя британских программ Тима Симмонса о системе образования в Великобритании;

дискуссия с представителями школ о перспективах британского высшего образования и отличиях в подходах к преподаванию;

презентации программ Британской высшей школы дизайна, МАРШ, Moscow School of Contemporary Art, Moscow Music School.

Руководители и преподаватели международных программ ответят на вопросы по поступлению на специальности:

Британская высшая школа дизайна: графический дизайн, иллюстрация, дизайн одежды, промышленный дизайн, текстильный дизайн, дизайн и архитектура интерьера, маркетинг, реклама и цифровые коммуникации;

Московская школа музыки: музыкальный продакшн, написание песен, звукозапись;

Московская архитектурная школа МАРШ: архитектура и урбанизм;

Московская школа современного искусства: современное искусство, фотография.

Выпускники получают диплом со степенью бакалавра Университета Хартфордшир, который позволяет им продолжить обучение за рубежом. Выпускники британского бакалавриата в МАРШ получают диплом Университета Лондон Метрополитен.

Зарегистрироваться на день открытых дверей можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash