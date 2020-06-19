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День открытых дверей университета креативных индустрий Universal University пройдет в онлайн-формате

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

20 июня в онлайн-формате пройдет день открытых дверей Universal University. Преподаватели расскажут, в чем преимущества британского образования и как поступить на бакалавриат в Британскую высшую школу дизайна, архитектурную школу МАРШ, Московскую школу музыки и Московскую школу современного искусства.

День открытых дверей университета креативных индустрий Universal University пройдет в онлайн-формате

В программе мероприятия: 

  • вступительное слово Екатерины Черкес-заде, директора Universal University об образовании в креативных индустриях;
  • презентация руководителя британских программ Тима Симмонса о системе образования в Великобритании;
  • дискуссия с представителями школ о перспективах британского высшего образования и отличиях в подходах к преподаванию;
  • презентации программ Британской высшей школы дизайна, МАРШ, Moscow School of Contemporary Art, Moscow Music School.

Руководители и преподаватели международных программ ответят на вопросы по поступлению на специальности:

  • Британская высшая школа дизайна: графический дизайн, иллюстрация, дизайн одежды, промышленный дизайн, текстильный дизайн, дизайн и архитектура интерьера, маркетинг, реклама и цифровые коммуникации;
  • Московская школа музыки: музыкальный продакшн, написание песен, звукозапись;
  • Московская архитектурная школа МАРШ: архитектура и урбанизм;
  • Московская школа современного искусства: современное искусство, фотография.

Выпускники получают диплом со степенью бакалавра Университета Хартфордшир, который позволяет им продолжить обучение за рубежом. Выпускники британского бакалавриата в МАРШ получают диплом Университета Лондон Метрополитен.

Зарегистрироваться на день открытых дверей можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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