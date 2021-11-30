Мобильные операторы в России перестали подключать абонентов к безлимитному интернету

В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» заявили, что в их актуальных тарифных планах такой возможности нет, представитель Tele2 сообщил Forbes, что убрал ее много месяцев назад.

Новые абоненты «МегаФона» после подключения могут позвонить в контакт-центр и попросить подключить безлимитный интернет.

Абонентская плата по тарифам МТС с неограниченным трафиком превышает 2 тыс. рублей в месяц. Операторы отметили, что запрет на подключение безлимитного интернета не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

Безлимитный интернет, по словам экспертов, невыгодный бизнес для операторов, так как некоторые пользователи расходуют слишком много трафика.

До этого об отмене неограниченного интернет-трафика из тарифов для новых абонентов сообщал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он писал, что в 2022 году безлимитные опции будут отменяться для пользователей старых архивных тарифных планов. При этом, по его словам, от введения новых опций на тарифах не пострадает даже до 0,5% от всех пользователей мобильной связи.

По данным Telecom Daily, в ноябре средняя скорость мобильного интернета в России снизилась впервые за десять лет, с момента, когда начали активно развертывать сети 4G. Операторы связи отметили, что даже с учетом повышения мощности их сети не успевают за активностью абонентов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash