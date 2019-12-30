Стало известно, сколько россиян недовольны своим местом работы

При этом в исследовании «Авито.Работы», которое есть у Rusbase, говорится, что почти половина россиян довольна итогами рабочего года, однако 75% все же хотят перемен в 2020 году.

Больше половины (52%) россиян недовольны своим местом работы и не станут рекомендовать его друзьям. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ, которые приводит ТАСС.

Чаще всего россияне недовольны работой из-за низкой зарплаты, ее задержек, высокой загузки, переработок и неудобного графика. Однако несмотря на неудовлетворенность, большинство опрошенных (77%) не планируют менять работу в течение ближайшего полугода.

Доволен своей работой каждый четвертый росисянин (25%). Еще 19% в целом все устраивает, но рекомендовать другим свою компанию они не станут, подсчитали в НАФИ.

По сравнению с 2016 годом, когда эксперты НАФИ проводили такой же опрос, число довольных местом работы выросло почти вдвое — с 13%, а число недовольных немного сократилось — с 55%.

По данным «Авито.Работы», положительно оценили итоги рабочего года чуть меньше половины россиян (47%), еще треть – нейтрально (33%), и только у 19% год был плохим.

При этом 75% хотят, чтобы в новом году у них на работе что-то поменялось: 59% мечтают о повышения зарплаты, 35% хотят выйти на другую должность, а 26% — сменить график работы. В 2019 году у 32% опрошенных на работе не было никаких изменений, 24% повысили зарплату, а 14% перешли на новое место.

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Положительно оценили итоги года чуть меньше половины жителей страны (47%), еще треть – нейтрально (33%), и только у 19% год был скорее плохим