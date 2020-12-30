Unstoppable Domains увеличил грант на поддержку блокчейн-доменов до $5 млн

Блокчейн-стартап Unstoppable Domains увеличилил размер гранта для криптопроектов еще на $1 млн. Теперь его общий объем достиг $5 млн. Дополнительный $1 млн пойдет на гранты для децентрализованных приложений, электронных кошельков и бирж, которые будут поддерживать блокчейн-домены. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

К участию приглашаются разработчики DeFi-проектов или dApp-приложений. Подать заявку можно на сайте Unstoppable Domains.

Unstoppable Domains — стартап, который занимается регистрацией доменных имен на блокчейне. В компании отмечают, что такие домены нельзя заблокировать или каким-то образом забрать, также за них не нужно платить каждый год. При значительном увеличении их количества в интернете контроль над сетью переходит от корпораций к пользователям.

В 2019 году Unstoppable Domains запустил грантовую программу в $1 млн. Она оказалась эффективной, и компания постепенно увеличивала ее размер, вкладывая дополнительные инвестиции. Например, домены .crypto были созданы на блокчейне Ethereum, .zil — на Zilliqa. После покупки они хранятся в криптокошельке пользователя, и только этот пользователь имеет к ним доступ.

В рамках последней грантовой программы Unstoppable Domains финансирование разделили команды-разработчики MyEtherWallet; Opera Browser; Gemini Exchange; Lobstr Wallet; Cobo Vault; Equal Wallet; Edge Wallet; Math Wallet; ETHMail.

«Блокчейн-домены обладают удивительным потенциалом для унификации взаимодействия с кошельками, биржами, приложениями и браузерами. Как только приложения упростят отправку криптовалюты, используя понятные пользователю имена, это действительно изменит устаревшую систему с использованием длинных, сложных адресов», — заявляет сооснователь Unstoppable Domains Брэд Кэм.

Unstoppable Domains был создан в Сан-Франциско. На данный момент в команде работают специалисты из 11 стран, включая Украину. Офисы компании находятся в Киеве и Сан-Франциско.

Ранее стартап получил поддержку инвесторов Draper Associates и Boost VC и гранты от Ethereum Foundation и Zilliqa Foundation. По собственным данным, с помощью Unstoppable Domains зарегистрировано более 400 тысяч доменных имен на блокчейне.

Фото: NicoElNino / Shutterstock