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Россиянам рассказали, чем опасны «мертвые» банковские карточки

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова рассказала, чем опасно обладание картами, которыми клиент банка уже не пользуется.

Россиянам рассказали, чем опасны «мертвые» банковские карточки

Наличие таких карта, по ее словам, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных, сообщило РИА Новости.

«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может взиматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», - пояснила она.

При этом клиенты, которые до этого использовали эту карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект, пояснила Семерикова. 

Клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий, если не закроют карту и счет. 

Держателям «мертвых» карт стоит помнить, что их персональные данные все еще хранятся у банка. И самое безобидное, что может случиться — звонки из колл-цетров и сообщения с предложениями продуктов.

Более серьезные риски, по словам эксперта,  появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть к злоумышленникам.

Мошенники получают доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка, и не пользуется его услугами, заключила она.

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Согласно данным Центробанка, по итогам третьего квартала из 319,8 млн карт 95,5 млн было «мертвыми». Это на 3% меньше показателя второго квартала и больше на 4,2% показателя прошлого года. 

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Фото на обложке: mrmohock / Shutterstock

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