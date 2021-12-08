Россиянам рассказали, чем опасны «мертвые» банковские карточки

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова рассказала, чем опасно обладание картами, которыми клиент банка уже не пользуется.

Наличие таких карта, по ее словам, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных, сообщило РИА Новости.

«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может взиматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», - пояснила она.

При этом клиенты, которые до этого использовали эту карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект, пояснила Семерикова.

Клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий, если не закроют карту и счет.

Держателям «мертвых» карт стоит помнить, что их персональные данные все еще хранятся у банка. И самое безобидное, что может случиться — звонки из колл-цетров и сообщения с предложениями продуктов.

Более серьезные риски, по словам эксперта, появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть к злоумышленникам.

Мошенники получают доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка, и не пользуется его услугами, заключила она.

Согласно данным Центробанка, по итогам третьего квартала из 319,8 млн карт 95,5 млн было «мертвыми». Это на 3% меньше показателя второго квартала и больше на 4,2% показателя прошлого года.

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