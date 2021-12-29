Для непривитых россиян возрастет стоимость ипотеки и кредитов

В 2022 году для россиян, у которых отсутствует справка о прохождении вакцинации от коронавируса, может вырасти стоимость кредитов и ипотеки.

В банковском секторе обсуждают вариант развития ситуации, когда для непривитых граждан стоимость займа будет значительно дороже, сообщили «Известия». Как сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, это может произойти из-за повышения страхового тарифа.

Банки и другие кредитные организации сами предлагают опцию оформления займа с одновременным оформлением страхования жизни и здоровья. При оформлении кредита со страхованием клиент получает более низкие ставки, чем без полиса. Если клиент отказывается от страховки, у банка есть полное право поднять проценты по займам, так как страхование снижает риски кредитных организаций.

По словам вице-президентак Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, наличие в анкете информации о ряде тяжелых и критических заболеваний может стать основанием для повышения страхового тарифа или сокращения страхового покрытия. Разумеется, страховой бизнес не может игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса, продолжающейся уже почти два года.

Он полагает, что даже те 2-3% смертельных исходов, которые происходят у тех, кто переносит коронавирус, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому, по мнению эксперта, вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен.

«АльфаСтрахование» потенциально рассматривает включение паспорта вакцинации в обязательные документы при индивидуальном согласовании договоров страхования. Окончательный размер страховой премии будет рассчитываться из совокупности факторов: наименование рисков, возраст, наличие и характер хронических заболеваний, наличие или отсутствие паспорта вакцинации.

Однако, единого мнения на этот счет пока нет даже внутри страхового сообщества.

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