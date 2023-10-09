Криптобиржа Upbit пережила 159 тысяч хакерских атак за первое полугодие 2023 года

Материнская компания южнокорейской криптобиржи Upbit отчиталась о кратном росте хакерских атак за последние 3 года. По данным Dunamu, за первую половину 2023 года проект пережил более 159 тысяч безуспешных попыток взлома.
Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Upbit опубликовала статистику касательно хакерских атак за первую половину 2023 года. По данным компании, за полгода биржу атаковали более 159 тысяч раз — ни одна из попыток взлома, при этом, не закончилась успехов для злоумышленников.
И без того впечатляющая цифра растет из года в год. Например, в 2022 году попыток взлома было вдвое меньше. В 2020 году, в свою очередь, количество хакерских атак на криптобиржу и вовсе было на 1800% ниже, едва превышая отметку в 8 тыс.
После хакерской атаки 2019 года мы предприняли различные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Именно поэтому с тех пор никто не может взломать Upbit.
Upbit провела серьезную работу по обеспечению безопасности клиентских средств после громкого взлома в 2019 году. Тогда у проекта украли токенов на $50 млн.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.
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