Один из крупнейших в мире производителей фанеры продал бизнес в России. Финская UPM владела двумя компаниями – их совокупная выручка за год составляет более 26 млрд рублей. После начала спецоперации на Украине бизнес UPM в России находится в простое.
По данным из ЕГРЮЛ, у двух российских компаний, ранее принадлежавших финской UPM, сменились собственники. Единственным владельцем предприятий с 23 января является акционерное общество «Астронаут Рус Холдингс ОЮ».
ООО «ЮПМ-Кюммене» занимается реализацией продукции из бумаги и картона. По данным из ЕГРЮЛ, 2021 год компания отработала с выручкой в 18,4 млрд рублей при чистой прибыли в 304 млн рублей.
ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» управляет предприятием по выпуску фанеры в Новгородской области. Выручка компании за 2021 год составила 8,2 млрд рублей при чистой прибыль в 1 млрд рублей.
Финская UPM является одним из крупнейших в мире производителей фанеры, бумаги, картона и других продуктов деревообработки. По собственным данным, годовой оборот компании составляет 8,9 млрд евро.
После начала российской спецоперации на Украине UPM приостановила работу в России.
Фото на обложке: Potashev Aleksandr /
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