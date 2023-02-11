Инвестиционная платформа Upside привлекла 7 млн рублей

Цифровая инвестиционная платформа с лицензией ЦБ РФ Upside от разработчика ООО «Райп Тех» получила инвестиции от инвестиционно-венчурного фонда Татарстана в размере 7 млн рублей.

О том, что Татарстан заинтересовался в стартапе-финалисте конкурсов «Старт-2» и «Старт-3», сообщил портал KazanFirst.

Forbes изучил детали сделки и выяснил, что, по данным СПАРК, фонд получил 2,1% в бизнесе Upside еще в январе.

Проект Upside привлекает инвестиции в цифровые компаниями и агентства по производству цифрового контента.

Платформа автоматизировала процесс отбора перспективных цифровых компаний и диверсификации портфеля инвестора, так что пользователями не нужно самим глубоко разбираться в предмете. Проценты по вложениям выплачиваются ежемесячно.

Разработчики платформы, которую сами называют «антикризисной стратегией для сбережений», заявляют о средней годовой доходности в районе 24%.

Автор проекта, вышедшего на рынок в 2021 году, — создатель финтех-акселераторов Qiwi Universe и Qplatform (бывший InspiRussia) Максим Авдеев.

Его новая разработка Upside прошла программу акселерации Евразийского центра инноваций в 2022 году и также получила инвестиции на развитие бизнеса.

«Партнерство с ИВФ РТ и Евразийским центром инноваций дало новый масштаб бизнесу», — сообщает Авдеев.

Дополнительное финансирование позволит «быстро масштабировать пул партнеров и инвесторов», что необходимо для обеспечения заемщиков финансовыми продуктами в нужных объемах.

По словам Авдеева, сейчас Upside — «лидер по кредитованию онлайн-школ и программного обеспечения по подписке».

Фото на обложке: Upside