Россия изучает возможность введения эмбарго на поставки урана в США — вице-премьер Новак

Россия изучает возможность введения запрета на поставки урана в США в качестве ответной меры на введенные санкции. Более половины потребляемого урана США импортируют, 47% импорта приходится на Россию, Казахстан и Узбекистан.
Правительство РФ рассматривает возможность введения эмбарго на экспорт урана в США в качестве ответной меры на введенные в отношении России санкции. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Александр Новак. Его цитирует ТАСС.
Согласно отчету управления энергетической информации США (EIA), более половины урана, который используется в США, импортируется. Главным поставщиком урана в США с долей 47% являются страны СНГ, в том числе Россия, Казахстан и Узбекистан. На втором месте среди поставщиков расположилась Канада с долей 22,4%.
На данный момент в США действуют 93 блока АЭС – по этому показателю страна является первой в мире.
Ранее США ввели запрет на импорт российской нефти. Доля нефти из РФ в структуре импорта США составляет 10%. В структуре российского экспорта нефти и нефтепродуктов США занимают 4%.
Фото на обложке: TTstudio /
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