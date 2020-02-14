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«Спортмастер» откроет мультибрендовые магазины кроссовок Urban Vibes

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

«Спортмастер» запустит сеть мультибрендовых магазинов кроссовок Urban Vibes. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости.

В самом «Спортмастере» подтвердили скорое открытие первого магазина.

«Спортмастер» откроет мультибрендовые магазины кроссовок Urban Vibes

Первый Urban Vibes появится в торговом центре Columbus на юге Москвы на месте закрывшегося магазина американского спортивного бренда Under Armour. 

Магазин площадью около 400 кв.м. разделят на две части: одну половину займет Urban Vibes, а другую — бренд Skechers, который «Спортмастер» развивает по франшизе. 

В ассортименте Urban Vibes будут кроссовки Nike, Adidas, Puma, Skechers, Ellesse, Asics и Fila. Магазин откроется примерно через месяц, заявил представитель ТЦ Columbus.

По данным источников «Ведомостей», «Спортмастер» планирует занять те точки в крупных ТЦ, где располагались магазины Under Armour. Они закрылись осенью 2019 году. Всего в России было 10 точек Under Armour (8 в Москве и по одной в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге).

Опрошенные эксперты считают мультибрендовые магазины спортивной обуви перспективным направлением. Монобренды закрываются (кроме Under Armour из России ушел The Athlete’s Foot, сокращает точки Adidas), а спрос на спортивную обувь высокий.

В 2019 году продажи спортивной обуви у Wildberries выросли вдвое, у Lamoda — на 56% против 16% годом ранее, рассказали компании.

Фото: New Africa / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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