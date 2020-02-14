«Спортмастер» откроет мультибрендовые магазины кроссовок Urban Vibes

В самом «Спортмастере» подтвердили скорое открытие первого магазина.

«Спортмастер» запустит сеть мультибрендовых магазинов кроссовок Urban Vibes. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости.

Первый Urban Vibes появится в торговом центре Columbus на юге Москвы на месте закрывшегося магазина американского спортивного бренда Under Armour.

Магазин площадью около 400 кв.м. разделят на две части: одну половину займет Urban Vibes, а другую — бренд Skechers, который «Спортмастер» развивает по франшизе.

В ассортименте Urban Vibes будут кроссовки Nike, Adidas, Puma, Skechers, Ellesse, Asics и Fila. Магазин откроется примерно через месяц, заявил представитель ТЦ Columbus.

По данным источников «Ведомостей», «Спортмастер» планирует занять те точки в крупных ТЦ, где располагались магазины Under Armour. Они закрылись осенью 2019 году. Всего в России было 10 точек Under Armour (8 в Москве и по одной в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге).

Опрошенные эксперты считают мультибрендовые магазины спортивной обуви перспективным направлением. Монобренды закрываются (кроме Under Armour из России ушел The Athlete’s Foot, сокращает точки Adidas), а спрос на спортивную обувь высокий.

В 2019 году продажи спортивной обуви у Wildberries выросли вдвое, у Lamoda — на 56% против 16% годом ранее, рассказали компании.

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