Сервис кикшеринга Urent привлек 2 млрд рублей от МТС и ВЭБа

Российский сервис кикшеринга Urent привлек 2,09 млрд рублей инвестиций от МТС, фондов VPE и VEB Ventures. В результате сделки компания станет частью экосистемы МТС и будет использовать бренд оператора. Аренгда самокатов войдет в подписку МТС Premium.

VEB Ventures инвестировал в раунде финансирования в сервис 650 млн рублей, МТС — 740 млн рублей, VPE Capital — 700 млн руб. Участники сделки не раскрыли оценку компании, но, по словам источника, она могла составить 7,5 млрд рублей, сообщил РБК.

Привлеченные средства компания направит на расширение парка самокатов и развитие инфраструктуры в новых городах. Urent планирует открыть новые сервисные центры, улучшить безопасность и развивать b2b-продукты, например, сервис для курьерских служб.

МТС разработает для Urent новый контроллер, оснащенный видеорегистратором. Брендинг компании будет различаться в зависимости от региона. В одних регионах останется только Urent, в других он будет работать вместе с брендом «Московский транспорт», в третьих — вместе с МТС

По данным Truesharing.ru, в 2021 году объем российского рынка аренды самокатов составлял 11–12 млрд рублей. Крупнейшими игроками были Whoosh и Urent, на них приходилось 70–80% рынка.

Три года назад Urent привлекл 150 млн рублей, среди инвесторов — создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. Сейчас сервис доступен более чем в 50 городах России. Выручка компании в 2020 году составила 349,4 млн рублей, чистый убыток — 17 млн рублей.

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