Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что санкции губительны для российской экономики, а дефолт – лишь вопрос времени.

В интервью немецкому изданию BILD am Sonntag глава Еврокомиссии также оценила примерный ущерб.

По ее мнению, экспорт в Россию упал на 70%. Примерно 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия комплектующих и обновлений программного обеспечения.

Валовой внутренний продукт в России, согласно текущим прогнозам председателя Еврокомиссии, упадет на 11%.

«Санкции неделя за неделей углубляются в российскую экономику. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов поворачиваются спиной к стране», — подчеркивает она.

В связи со всеми этими предпосылками банкротство России как государства, по ее уверениям, это «только вопрос времени».

Руководство РФ, как считает глава Еврокомиссии, «разрушает собственную страну и будущее ее населения».

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