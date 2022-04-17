Урсула фон дер Ляйен заявила, что «банкротство России – вопрос времени»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что санкции губительны для российской экономики, а дефолт – лишь вопрос времени.
В интервью немецкому изданию BILD am Sonntag глава Еврокомиссии также оценила примерный ущерб.
По ее мнению, экспорт в Россию упал на 70%.
Валовой внутренний продукт в России, согласно текущим прогнозам председателя Еврокомиссии, упадет на 11%.
«Санкции неделя за неделей углубляются в российскую экономику.
В связи со всеми этими предпосылками банкротство России как государства, по ее уверениям, это «только вопрос времени».
Руководство РФ, как считает глава Еврокомиссии, «разрушает собственную страну и будущее ее населения».
Фото на обложке: Tina Bosse / Unsplash
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