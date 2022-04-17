Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Урсула фон дер Ляйен заявила, что «банкротство России – вопрос времени»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что санкции губительны для российской экономики, а дефолт – лишь вопрос времени.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что «банкротство России – вопрос времени»

В интервью немецкому изданию BILD am Sonntag глава Еврокомиссии также оценила примерный ущерб.

По ее мнению, экспорт в Россию упал на 70%. Примерно 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия комплектующих и обновлений программного обеспечения.

Валовой внутренний продукт в России, согласно текущим прогнозам председателя Еврокомиссии, упадет на 11%.

«Санкции неделя за неделей углубляются в российскую экономику. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов поворачиваются спиной к стране», — подчеркивает она. 

В связи со всеми этими предпосылками банкротство России как государства, по ее уверениям,  это «только вопрос времени». 

Руководство РФ, как считает глава Еврокомиссии, «разрушает собственную страну и будущее ее населения».

Фото на обложке: Tina Bosse / Unsplash

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какой может стать альтернативная модель для финансирования неформатных отраслей?
  2. 2 За какими финансовыми метриками следить в кризис — инструкция
  3. 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  4. 4 Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay
  5. 5 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

18 апреля 2022

Программа GoGlobal «Акселератора ФРИИ»

18 апреля 2022

FerroniTech

18 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Интернационализация»

Все ВОЗМОЖНОСТИ