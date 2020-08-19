США ввели дополнительные санкции против Huawei

Министерство торговли США внесло 38 дочерних компаний китайской Huawei в список организаций, которым запрещен доступ к стратегически важным американским технологиям. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США со ссылкой на слова госсекретаря страны Майка Помпео.

«Соединенные Штаты предоставили достаточно времени связанным компаниям и лицам — в первую очередь, клиентам Huawei — для перехода на другие источники оборудования, ПО и технологий, а также для свертывания своей деятельности», — отмечает Помпео.

Он также добавил, что администрация президента США рассматривает Huawei как «часть слежки коммунистической партии Китая». Госсекретарь отметил, что новые меры направлены на:

сохранение конфиденциальности граждан США,

защиту интеллектуальной собственности американского бизнеса,

создание целостности сетей следующего поколения по всему миру.

Ранее стало известно, что из-за ограничений со стороны США Huawei прекращает выпуск своих чипов Kirin. Они производились с использованием американских технологий.

В мае 2019 года администрация Трампа поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в список организаций, для которых не доступны технологии США. Срок действия указа — май 2021 года. В мае 2020 года минторговли США также внесло компанию в «черный список». С этого времени американским фирмам запрещено вести торговлю с Huawei.

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