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США ввели дополнительные санкции против Huawei

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Министерство торговли США внесло 38 дочерних компаний китайской Huawei в список организаций, которым запрещен доступ к стратегически важным американским технологиям. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США со ссылкой на слова госсекретаря страны Майка Помпео.

США ввели дополнительные санкции против Huawei

«Соединенные Штаты предоставили достаточно времени связанным компаниям и лицам — в первую очередь, клиентам Huawei — для перехода на другие источники оборудования, ПО и технологий, а также для свертывания своей деятельности», — отмечает Помпео.

Он также добавил, что администрация президента США рассматривает Huawei как «часть слежки коммунистической партии Китая». Госсекретарь отметил, что новые меры направлены на:

  • сохранение конфиденциальности граждан США,
  • защиту интеллектуальной собственности американского бизнеса,
  • создание целостности сетей следующего поколения по всему миру.

Ранее стало известно, что из-за ограничений со стороны США Huawei прекращает выпуск своих чипов Kirin. Они производились с использованием американских технологий.

В мае 2019 года администрация Трампа поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в список организаций, для которых не доступны технологии США. Срок действия указа — май 2021 года. В мае 2020 года минторговли США также внесло компанию в «черный список». С этого времени американским фирмам запрещено вести торговлю с Huawei.

Фото: Pe3k / Shutterstock

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