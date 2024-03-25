Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США ввели санкции против платформы цифровых финансовых активов «Атомайз»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США расширили санкции в отношении России и ввели их против платформы цифровых финансовых активов «Атомайз». В санкционный список также внесли ряд физических и юридических лиц.

США ввели санкции против платформы цифровых финансовых активов «Атомайз»
Присоединиться

США обновили антироссийский санкционный список и внесли в него двух физических и около двадцати юридических лиц. Обновленный SDN-List опубликован на сайте управление по контролю за иностранными активами США.

Санкции ввели в частности в отношении компании «Атомайз». Это платформа цифровых финансовых активов, которая первой в России получила разрешение ЦБ на выпуск и обращение таких активов. Инвестором «Атомайз» является в частности инвестиционная группа «Интеррос».

Кроме того, США ввели ограничения в отношении компании «Лайтхаус». Это разработчик цифровой финансовой экосистемы, который первым в России запустил платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования.

В феврале в рамках 12-го пакета антироссийских санкций США ввели ограничения в отношении НСПК – Национальной системы платежных карт, которая является оператором платежной системы «Мир».

Фото на обложке: maradon 333 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сбербанк подал иск к своей британской «дочке» на 11,9 млрд рублей
  2. 2 Минэк обновил проект о рыночной стоимости долей ООО для уходящих совладельцев
  3. 3 Билетные сервисы возвращают средства за отмененные мероприятия в «Крокус Сити Холле»: главное 25 марта
  4. 4 Danone получила разрешение на продажу российского бизнеса
  5. 5 Заменить Confluence? Просто!
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2024

TTD: Технологии для жизни

25 марта 2024

Стартап-тур 2024 (Омск)

27 марта 2024

«Прокачай свой бизнес вместе с наставником»

Все ВОЗМОЖНОСТИ