США ввели санкции против платформы цифровых финансовых активов «Атомайз»

США расширили санкции в отношении России и ввели их против платформы цифровых финансовых активов «Атомайз». В санкционный список также внесли ряд физических и юридических лиц.
США обновили антироссийский санкционный список и внесли в него двух физических и около двадцати юридических лиц. Обновленный SDN-List опубликован на сайте управление по контролю за иностранными активами США.
Санкции ввели в частности в отношении компании «Атомайз». Это платформа цифровых финансовых активов, которая первой в России получила разрешение ЦБ на выпуск и обращение таких активов. Инвестором «Атомайз» является в частности инвестиционная группа «Интеррос».
Кроме того, США ввели ограничения в отношении компании «Лайтхаус». Это разработчик цифровой финансовой экосистемы, который первым в России запустил платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования.
В феврале в рамках 12-го пакета антироссийских санкций США ввели ограничения в отношении НСПК – Национальной системы платежных карт, которая является оператором платежной системы «Мир».
Фото на обложке: maradon 333 /
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