«Мегафон», структуры Усманова и бизнесмен Стрешинский попали под блокирующие санкции США

США ввели новые блокирующие санкции в отношении России. В стоп-лист внесены «Мегафон», Международный инвестиционный банк, структуры Алишера Усманова, бизнесмен Иван Стрешинский и его супруга Наталья Давыдова (блогер «Тетя Мотя»).

Управление по контролю за иностранными активами США расширило список антироссийских блокирующих санкций. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

В дополнение к уже имеющимся санкциям, их ввели в отношении «Мегафона», «Металлоинвеста», Международного инвестиционного банка, нескольких структур бизнесмена Алишера Усманова и других компаний.

Также в SDN List внесли имена 34 физических лиц: бывшего главы холдинга USM Ивана Стрешинского, его супруги Натальи Давыдовой (блогера «Тети Моти»), вице-председателя российского правительства Марата Хуснуллина и других.

На данный момент Россия занимает первое место среди мировых стран по количеству введенных в ее отношении санкций, опережая Иран, Сирию, КНДР и Кубу.

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