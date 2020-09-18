США запретят жителям страны скачивать TikTok и WeChat

Минторговли США запланировал к изданию приказ, который запретит жителям страны загружать принадлежащие Китаю мессенджер WeChat и приложение для обмена видео TikTok. Документ вступит в силу 20 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц страны.

Отмечается, что запрет на новые загрузки TikTok может быть отменен президентом Дональдом Трампом до того, как он вступит в силу. Это может произойти, если владелец приложения — компания ByteDance — заключит соглашение, регулирующее ее операции в США.

Напомним, что ByteDance ведет переговоры с Oracle Corp и некоторыми другими организациями о создании новой компании TikTok Global. Это решение направлено на устранение озабоченности США по поводу безопасности данных своих пользователей и их возможной передачи китайским властям.

На основании приказа оба приложения станут недоступны на всех платформах, откуда их можно загрузить в США, включая App Store и Google Play.

По данным Reuters, документ не запрещает американским компаниям вести бизнес в WeChat за пределами США. Приложение, например, используют Walmart и Starbucks для взаимодействия с китайскими потребителями и проведения платежей в Китае.

Ограничивающее действие приказа относится только к территории США. Также документ не будет запрещать проведение операций с другими предприятиями корпорации Tencent Holdings, владеющей WeChat.

На момент написания новости приказ еще не был обнародован. Как стало известно Reuters, он будет опубликован 18.09.2020 в 8:45 по восточному времени (15:45 мск).

Документ является ответом на распоряжения Трампа от 6 августа. В них Минторговли было дано 45 дней на определение того, какие транзакции нужно заблокировать, чтобы указанные китайские приложения не представляли более угрозу нацбезопасности США.

Китайская сторона отрицала шпионаж и сбор данных пользователей в США. Кроме того, в ответ на заявления президента США КНР обязала согласовать продажу TikTok с правительством страны.

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