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США запретят жителям страны скачивать TikTok и WeChat

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Минторговли США запланировал к изданию приказ, который запретит жителям страны загружать принадлежащие Китаю мессенджер WeChat и приложение для обмена видео TikTok. Документ вступит в силу 20 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц страны.

США запретят жителям страны скачивать TikTok и WeChat

Отмечается, что запрет на новые загрузки TikTok может быть отменен президентом Дональдом Трампом до того, как он вступит в силу. Это может произойти, если владелец приложения — компания ByteDance — заключит соглашение, регулирующее ее операции в США.

Напомним, что ByteDance ведет переговоры с Oracle Corp и некоторыми другими организациями о создании новой компании TikTok Global. Это решение направлено на устранение озабоченности США по поводу безопасности данных своих пользователей и их возможной передачи китайским властям.

На основании приказа оба приложения станут недоступны на всех платформах, откуда их можно загрузить в США, включая App Store и Google Play.

По данным Reuters, документ не запрещает американским компаниям вести бизнес в WeChat за пределами США. Приложение, например, используют Walmart и Starbucks для взаимодействия с китайскими потребителями и проведения платежей в Китае.

Ограничивающее действие приказа относится только к территории США. Также документ не будет запрещать проведение операций с другими предприятиями корпорации Tencent Holdings, владеющей WeChat.

На момент написания новости приказ еще не был обнародован. Как стало известно Reuters, он будет опубликован 18.09.2020 в 8:45 по восточному времени (15:45 мск).

Документ является ответом на распоряжения Трампа от 6 августа. В них Минторговли было дано 45 дней на определение того, какие транзакции нужно заблокировать, чтобы указанные китайские приложения не представляли более угрозу нацбезопасности США.

Китайская сторона отрицала шпионаж и сбор данных пользователей в США. Кроме того, в ответ на заявления президента США КНР обязала согласовать продажу TikTok с правительством страны.

Фото: Koshiro K / Shutterstock

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