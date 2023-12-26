США уступят Китаю лидерство в списке крупнейших экономик мира к 2037 году

США уступят Китаю лидерство в списке крупнейших экономик мира к 2037 году. Согласно докладу CEBR, на третье место поднимется Япония, обогнав Германию. Далее расположится Индия – Россия же сейчас находится на восьмом месте, а к 2038 году опустится на 14-е.

Китай обгонит США в списке крупнейших мировых экономик и к 2037 году займет в нем лидирующую позицию. Об этом говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

К 2026 году на третье место поднимется Япония, которая обгонит Германию. Согласно докладу, экономика Германии ослабеет из-за низкого роста ВВП. Следом за Германией расположится Индия, но уже к 2035 году она обойдет Германию и встанет на третье место.

По данным центра, к 2038 году доля европейских стран в общемировом объеме ВВП составит 19,2%, доля Азии вырастет с текущих 20,8% до 33,9%.

Россия на данный момент занимает восьмое место в списке крупнейших экономик мира, но к 2038 году опустится на 14-е, говорится в докладе.

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