США уступят Китаю лидерство в списке крупнейших экономик мира к 2037 году. Согласно докладу CEBR, на третье место поднимется Япония, обогнав Германию. Далее расположится Индия – Россия же сейчас находится на восьмом месте, а к 2038 году опустится на 14-е.
Китай обгонит США в списке крупнейших мировых экономик и к 2037 году займет в нем лидирующую позицию. Об этом говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
К 2026 году на третье место поднимется Япония, которая обгонит Германию. Согласно докладу, экономика Германии ослабеет из-за низкого роста ВВП. Следом за Германией расположится Индия, но уже к 2035 году она обойдет Германию и встанет на третье место.
По данным центра, к 2038 году доля европейских стран в общемировом объеме ВВП составит 19,2%, доля Азии вырастет с текущих 20,8% до 33,9%.
Россия на данный момент занимает восьмое место в списке крупнейших экономик мира, но к 2038 году опустится на 14-е, говорится в докладе.
Фото на обложке: Studio Romantic /
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