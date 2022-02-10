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В США пригрозили ввести санкции против России из-за хакерских атак на Украину

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Российская кибератака против Украины будут первой в списке действий, которые повлекут за собой наложение санкций на Россию со стороны США.

В США пригрозили ввести санкции против России из-за хакерских атак на Украину

Санкции могут быть наложены даже в случае отсутствия вторжения российских военных на территорию соседней страны. Об этом пишет издание Politico.

Не исключено, что в США не будут ждать новых кибератак на Украину со стороны России и введут санкции за уже совершенные операции, сообщил председатель Сената по международным отношениям Боб Менендес. Ограничения, которые готовят США, будут нацелены на высших российских чиновников и экономику в целом.

В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры испортили и отключили около 70 украинских правительственных веб-сайтов, среди которых ресурсы кабинета министров, МИДа и Минобрнауки. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, в котором утверждалось, что личные данные получателя были загружены в «общую сеть», поэтому украинцы должны «бояться и ждать худшего». 

По мнению властей Украины, за атаки ответственна Россия. При этом в США пока не приписывают атаки никому. Работа сайтов была восстановлена, а данные не были слиты.

Пока демократы и республиканцы не могут договориться о жесткости мер против России. Первые считают, что санкции надо вводить только после вторжения России на Украины, вторые призывают придерживаться превентивных мер.

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Фото на обложке: Unsplash

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