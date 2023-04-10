Американские инвесторы вывели из фондов акций США $34 млрд

Американские инвесторы в этом году вывели из фондов акций США уже $34 млрд. Они опасаются очередного повышения ставки Федеральной резервной системы и спада экономической активности, отмечают аналитики. Между тем, фонды акций европейских и китайских компаний получили за тот же период $10 и $16 млрд соответственно.
Отток средств американских инвесторов из фондов акций США в текущем году достиг $34 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research, отслеживающей движение средств в инвестиционных фондах.
Опасения по поводу дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системы США и спада в стране экономической активности вызывают опасения у инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции в акции, отмечает газета.
Вместе с оттоком средств из фондов акций компаний США, эксперты заметили их приток в европейские и китайские фонды. Так, в текущем году в фонды акций Европы притекло $10 млрд, в фонды акций компаний Китая – $16 млрд.
На привлекательность китайского рынка повлияло снятие связанных с коронавирусом ограничений и возобновление деловой активности, подчеркивают аналитики. Европейский же рынок показал доходность выше, чем американский – индекс Stoxx 600 вырос значительнее, чем S&P 500, достигнув самого продолжительного квартального роста с 2008 года.
Фото на обложке: Ground Picture /
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