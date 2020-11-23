США запланировали новые ограничения против 89 китайских и 28 российских компаний

Администрация Трампа готовится ввести торговые ограничения для 89 китайских и 28 российских компаний. Власти страны отнесли их к числу «военных конечных пользователей». Об этом сообщает The Reuters со ссылкой на проект списка, подготовленный Минторговли США.

Компании, указанные в списке, будут ограничены в вопросах приобретения американских технологий и продукции.

В соответствии с законодательством США признание компании «военным конечным пользователем» означает, что американские поставщики обязаны запрашивать разрешение на продажу таким организациям широкого круга коммерческих товаров, включая оборудование и технологии. Исходя из сложившейся практики, такие запросы чаще всего отклоняются, говорится в сообщении.

В проект списка попали такие авиационные компании КНР, как Commercial Aircraft Corp (COMAC); Aviation Industry Corporation (AVIC) и 10 связанных с ней предприятий, а также организации из других отраслей промышленности.

Отмечается, что американские General Electric (GE) и Honeywell International поставляют продукцию COMAC и имеют совместные предприятия с AVIC. В GE прокоментировали ситуацию и сообщили, что компания работает над получением лицензий для сотрудничества с конечными пользователями в военной сфере.

Среди российских компаний, по данным издания, в списке значится корпорация «Иркут», производящая новые ближнесреднемагистральные самолеты МС-21.

В документе также сказано, что возможность контролировать поток американских технологий в перечисленные компании «жизненно важна для защиты интересов национальной безопасности США». При этом список из 117 компаний «не является исчерпывающим» и считается «первоначальным траншем».

Появление подобного списка было ожидаемым, пишет The Reuters. В апреле текущего года Минторговли США расширило определение «военного конечного пользователя», включив в него любое физическое или юридическое лицо, которое вносит свой вклад в техобслуживание или производство военной техники, даже если основное направление бизнеса — гражданское.

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