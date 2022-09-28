США готовят санкции против системы «Мир» и структур Мосбиржи — The WSJ

США готовятся ввести санкции против платежной системы «Мир» и ключевых структур Московской биржи, выяснила The Wall Street Journal. К новому пакету ограничений собирается присоединиться Евросоюз, введя частичные санкции на импорт алмазов, пишет газета.
Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД, уже под санкциям Евросоюза) в рамках нового масштабного пакета ограничений, отметила The WSJ.
НКЦ и НРД являются ключевыми структурами Московской биржи. В Мосбирже ранее заявили, что рассматривают риски введения санкций против своих структур.
Новые санкции США также могут коснуться национальной платежной системы «Мир» и Агентства по страхованию вкладов, добавила газета.
Евросоюз также готовится ввести новые ограничения в отношении России. В частности, они могут коснуться импорта части алмазов и физических лиц, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях, дополнила The WSJ.
Фото на обложке: SB2010 studio /
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