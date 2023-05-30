Количество получивших паспорт США россиян в 2022 году стало рекордным за 10 лет

В 2022 году 10,4 тыс. россиян получили паспорт США, что стало рекордным показателем за год за последние 10 лет. Также россияне получили в прошлом году относительно большое количество инвестиционных виз и заняли второе место по количеству полученных лотерейных грин-карт.
2022 год установил десятилетний рекорд по количеству получивших гражданство США россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Second Wind, которая опиралась на сведения от службы иммиграции и натурализации США.
По итогам 2022 года обладателями американского паспорта стали 10,4 тыс. россиян. 97 россиян получили инвестиционные визы – в 2021-ом их было девять, в 2020-ом – 36. Также россияне заняли второе место по количеству полученных грин-карт – лотерейных билетов на получение американского гражданства.
Россияне также получили 33,6 тыс. туристических виз типа B1 и B2 при отказе в 26,1%.
Эксперты отмечают, что рост получения паспортов и виз является отложенным эффектом рассмотрения заявок, которые были поданы в 2017-2019 годах. Человек получает американское гражданство спустя не менее пяти лет после получения грин-карты и от года до четырех лет – при получении инвестиционной визы.
Фото на обложке: Atstock Productions /
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