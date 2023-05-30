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Количество получивших паспорт США россиян в 2022 году стало рекордным за 10 лет

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В 2022 году 10,4 тыс. россиян получили паспорт США, что стало рекордным показателем за год за последние 10 лет. Также россияне получили в прошлом году относительно большое количество инвестиционных виз и заняли второе место по количеству полученных лотерейных грин-карт.

Количество получивших паспорт США россиян в 2022 году стало рекордным за 10 лет

2022 год установил десятилетний рекорд по количеству получивших гражданство США россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Second Wind, которая опиралась на сведения от службы иммиграции и натурализации США. 

По итогам 2022 года обладателями американского паспорта стали 10,4 тыс. россиян. 97 россиян получили инвестиционные визы – в 2021-ом их было девять, в 2020-ом – 36. Также россияне заняли второе место по количеству полученных грин-карт – лотерейных билетов на получение американского гражданства.

Россияне также получили 33,6 тыс. туристических виз типа B1 и B2 при отказе в 26,1%.

Эксперты отмечают, что рост получения паспортов и виз является отложенным эффектом рассмотрения заявок, которые были поданы в 2017-2019 годах. Человек получает американское гражданство спустя не менее пяти лет после получения грин-карты и от года до четырех лет – при получении инвестиционной визы.

Фото на обложке: Atstock Productions / Shutterstock

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