В США роботу-адвокату не позволили защитить ответчика в суде

Угрозы уголовного преследования за ведение юридической практики без соответствующей лицензии помешали создателю американского стартапа DoNotPay Джошуа Браудеру использовать искусственный интеллект на заседании суда.
CEO стартапа анонсировал ранее, что бот компании будет представлять подозреваемого в нарушении ПДД на заседании 22 февраля. Однако позднее он сообщил о многочисленных угрозах от «жадных адвокатов», из-за которых ему пришлось отказаться от этой идеи.
По плану Браудера, бот должен был подсказывать ответчику, как именно отвечать на вопросы в суде и как выстраивать защиту. Специальные «умные» очки и гарнитура должны были записывать происходящее на заседании, а нейросеть — отправлять ответчику рекомендации.
Браудер указал, что многие люди не имеют возможности оплатить квалифицированную защиту. Такие «помощники», как робот-адвокат, оказали серьезную поддержку гражданам, которым не по карману услуги настоящего юриста. Автор стартапа выразил надежду, что в будущем подобные технологии все же разрешат применять на судебных заседаниях.
Изначально чат-бот DoNotPay создавался для консультаций по юридическим вопросам, он использует текстовые генераторы ChatGPT и DaVinci.
Фото на обложке: blurAZ /
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