Палата представителей США одобрила указ Байдена об отказе от импорта российской нефти

США остались в одном шаге от окончательного запрета на импорт российской нефти. Указ президента Штатов Джо Байдена почти единогласно одобрила Палата представителей – нижняя палата Конгресса США.

Палата представителей США – нижняя палата Конгресса США – в лице 414 ее членов одобрила указ президента Джо Байдена об отказе от импорта российских энергоносителей. «Против» указа проголосовали 17 человек, среди которых 15 республиканцев. Об этом пишет Reuters.

Для вступления указа в силу нужно получить одобрение Сената США – верхней палаты Конгресса США.

В случае вступления запрет на импорт энергоносителей из РФ, США перестанут покупать российскую нефть, нефтепродукты, топливо и масла, а также продукты их перегонки, газ, уголь и продукты его переработки.

Джо Байден назвал отказ от российской нефти «ударом по экономике США». В свете повышения цен на нефть стоимость бензина в США побила ценовой рекорд и продолжает расти. 3,8 л бензина (один галлон) по актуальным на момент публикации данным стоят $4,17.

С учетом нефти и других нефтепродуктов, на долю РФ приходится 10% импорта США. Доля Штатов в экспортном объеме РФ составляет 45, рассказала ТАСС аналитик Vygon Consulting Евгения Попова.

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