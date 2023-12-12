США ввели санкции в отношении Kismet Capital Group и бизнесмена Ивана Таврина

США ввели санкции в отношении более 200 компаний и 23 физических лиц. Под ограничения попали в частности «Экспобанк», Kismet Capital Group, бизнесмены Иван Таврин и Владислав Свиблов.
США расширили антироссийские санкции. В санкционный список включили более 200 организаций и 23 физических лиц, сообщается на сайте OFAC.
Под ограничения в частности попали бизнесмены Владислав Свиблов и Иван Таврин, а также Kismet Capital Group, Highland Gold Mining и «Экспобанк».
Kismet Capital Group является владельцем сервиса «Авито», имеет долю в hh.ru. В составе группы инвесторов компания выкупила бизнес Henkel в России.
Фото на обложке: SB2010 studio /
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