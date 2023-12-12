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США ввели санкции в отношении Kismet Capital Group и бизнесмена Ивана Таврина

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США ввели санкции в отношении более 200 компаний и 23 физических лиц. Под ограничения попали в частности «Экспобанк», Kismet Capital Group, бизнесмены Иван Таврин и Владислав Свиблов.

США ввели санкции в отношении Kismet Capital Group и бизнесмена Ивана Таврина

США расширили антироссийские санкции. В санкционный список включили более 200 организаций и 23 физических лиц, сообщается на сайте OFAC.

Под ограничения в частности попали бизнесмены Владислав Свиблов и Иван Таврин, а также Kismet Capital Group, Highland Gold Mining и «Экспобанк». 

Kismet Capital Group является владельцем сервиса «Авито», имеет долю в hh.ru. В составе группы инвесторов компания выкупила бизнес Henkel в России.

Фото на обложке: SB2010 studio / Shutterstock

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