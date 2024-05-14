Минфин США внес основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова в санкционный список. Санкции также ввели в отношении трех юридических лиц из РФ — АО «Илиадис», Rasperia Trading Limited (бывшая структура «Базового элемента» Олега Дерипаски) и ООО «Титул».
Основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова внесли в санкционный SDN-list Минфина США. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.
Также в санкционный список попала Rasperia Trading Limited, которая является бывшей структурой «Базового элемента» бизнесмена Олега Дерипаски. В 2019 году компания провела редомициляцию, ее конечные бенефициары не раскрываются.
Кроме того, Минфин США внес в SDN-list АО «Илиадис» и ООО «Титул».
Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В «СПБ Бирже» раскрыли стратегию по разморозке заблокированных активов
- 2 «К-Плюс» привлек 10 млн рублей, НСПК хотят включить в антиотмывочное регулирование: главное 14 мая
- 3 Суд удовлетворил иск частного инвестора к депозитарию Euroclear на $17,8 тыс.
- 4 Стали известны условия обмена и выкупа акций Yandex N.V.
- 5 Российский производитель GS Group начнет выпускать технику «под ключ»
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2024
15 мая 2024
17 мая 2024