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Минфин США внес основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова в санкционный список

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин США внес основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова в санкционный список. Санкции также ввели в отношении трех юридических лиц из РФ — АО «Илиадис», Rasperia Trading Limited (бывшая структура «Базового элемента» Олега Дерипаски) и ООО «Титул».

Минфин США внес основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова в санкционный список

Основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова внесли в санкционный SDN-list Минфина США. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

Также в санкционный список попала Rasperia Trading Limited, которая является бывшей структурой «Базового элемента» бизнесмена Олега Дерипаски. В 2019 году компания провела редомициляцию, ее конечные бенефициары не раскрываются.

Кроме того, Минфин США внес в SDN-list АО «Илиадис» и ООО «Титул».

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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