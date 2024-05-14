Минфин США внес основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова в санкционный список. Санкции также ввели в отношении трех юридических лиц из РФ — АО «Илиадис», Rasperia Trading Limited (бывшая структура «Базового элемента» Олега Дерипаски) и ООО «Титул».

Основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова внесли в санкционный SDN-list Минфина США. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

Также в санкционный список попала Rasperia Trading Limited, которая является бывшей структурой «Базового элемента» бизнесмена Олега Дерипаски. В 2019 году компания провела редомициляцию, ее конечные бенефициары не раскрываются.

Кроме того, Минфин США внес в SDN-list АО «Илиадис» и ООО «Титул».

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