США ввели санкции против РФ в ответ на присоединение новых территорий

США ввели новые санкции против России в ответ на присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Под санкции попали несколько организаций, десятки членов Совета Федерации и физических лиц, в том числе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Перечень попавших под новые санкции лиц и организаций опубликовал Минфин США.

В списке десятки физических лиц 278 членов нижней и верхней палат российского парламента, государственные деятели, их родственники: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сенатор Андрей Клишас, вице-премьер Александр Новак, депутат Валентина Терешкова, родные главы Росгвардии Виктора Золотова, а также Ирина, Ксения и Юлия Шойгу, Ольга Собянина и другие.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ включен в санкционный список целиком как «организация». Всего в новом перечне 11 организаций, в том числе ОАО «Светлогорскхимволокно», ОАО «Радиоавионика», ООО «Новострим».

Санкции против РФ также ввела Великобритания. Они подразумевают запрет на доступ к услугах британских инженерных, архитектурных, аудиторских, рекламных и юридических компаний. Персональные санкции Соединенного Королевства введены также против главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

США и Великобритания ввели новые санкции в ответ на присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Документ об этом сегодня подписал Владимир Путин.

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