США ввели санкции против РФ в ответ на присоединение новых территорий

США ввели новые санкции против России в ответ на присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Под санкции попали несколько организаций, десятки членов Совета Федерации и физических лиц, в том числе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Перечень попавших под новые санкции лиц и организаций опубликовал Минфин США.
В списке десятки физических лиц 278 членов нижней и верхней палат российского парламента, государственные деятели, их родственники: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сенатор Андрей Клишас, вице-премьер Александр Новак, депутат Валентина Терешкова, родные главы Росгвардии Виктора Золотова, а также Ирина, Ксения и Юлия Шойгу, Ольга Собянина и другие.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ включен в санкционный список целиком как «организация». Всего в новом перечне 11 организаций, в том числе ОАО «Светлогорскхимволокно», ОАО «Радиоавионика», ООО «Новострим».
Санкции против РФ также ввела Великобритания. Они подразумевают запрет на доступ к услугах британских инженерных, архитектурных, аудиторских, рекламных и юридических компаний. Персональные санкции Соединенного Королевства введены также против главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
США и Великобритания ввели новые санкции в ответ на присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Документ об этом сегодня подписал Владимир Путин.
Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Telegram появился бесплатный чат-бот для помощи IT-специалистам в вопросах мобилизации
- 2 Apple вывезла большую часть российских сотрудников в Киргизию и ОАЭ
- 3 Декларация лояльности, Мосбиржа запустит фьючерсы на четыре индекса: главное за 30 сентября
- 4 Минцифры рекомендовало IT-компаниям выплачивать мобилизованным сотрудникам 80% от их зарплат
- 5 Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022