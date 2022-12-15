США ввели санкции против ВТБ и «Росбанка»

США ввели санкции против ВТБ, связанных с ним компаний, а также «Росбанка». Под персональные санкции попали бизнесмен Владимир Потанин, в структуры которого ранее перешел «Росбанк», и российские чиновники.

ВТБ, связанные с ним компании, а также «Росбанк» и инвестиционный холдинг «Интеррос» внесены в обновленный список антироссийских санкций США. Об этом пишут «РИА Новости».

США ввели персональные санкции против бизнесмена Владимира Потанина, в структуры которого ранее перешел «Росбанк», зампредов правительства РФ Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, главы «РЖД» Олега Белозерова и нескольких губернаторов российских регионов. Владимир Потанин включен в список SDN, что предусматривает блокировку активов в США.

Ранее «Росбанком» владела французская группа Societe Generale, которая после начала боевых действий на Украине продала актив «Интерросу» Владимира Потанина. Осенью в структуре анонсировали переход благотворительному фонду Потанина до 50% акций «Росбанка». В настоящее время 47,5% акций переданы в благотворительный фонд, еще 45% остаются за «Интерросом». Оставшиеся 7,5% выкупил банк.