США ввели экспортные ограничения против китайского производителя электроники SMIC

Минторговли США объявило о введении экспортных ограничений на поставки технологической продукции крупному производителю полупроводников из КНР SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Свое распоряжение ведомство направило в письме компаниям-производителям компьютерных чипов США. Согласно ему, теперь американские компании должны будут получать специальные лицензии перед отправкой определенных видов оборудования или технологий китайской SMIC или ее дочерним компаниям.

Отмечается, что меры могли быть предприняты из-за опасений, что Китай использует экспортируемые из США технологии и продукцию в военных целях. Поэтому новый режим ограничений будет действовать до тех пор, пока правительство США проводит оценку деятельности SMIC и ее дочерних компаний.

По данным издания, американские компании являются основными поставщиками оборудования, используемого для производства микросхем в SMIC. Так, действия США могут поставить под угрозу деятельность китайской компании.

«Мы продолжаем конструктивно и открыто взаимодействовать с Министерством торговли США. SMIC повторяет, что производит полупроводники и предоставляет услуги исключительно для гражданского и коммерческого пользования», — комментируют в SMIC.

Ранее Пентагон предложил включить SMIC в черный список из-за возможных связей компании с китайскими вооруженными силами.

По данным ТАСС, в черный список США уже включено более 275 китайских компаний. Это значительно ограничивает их возможности закупать высокотехнологичную продукцию в Соединенных Штатах.

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