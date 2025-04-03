В США объяснили, почему не ввели пошлины против России и Белоруссии

По словам Бессента, из-за введенных в отношении России и Белоруссии санкций США не торгуют с ними. При этом данные Управления торгового представителя США (USTR) свидетельствуют, что в 2024 году общий объем торговли между США и Россией оценивался в $3,5 млрд.

Бессент также призвал правительства стран, против которых были введены тарифы, не принимать ответных мер, так как они могут спровоцировать эскалацию. «Мой совет каждому государству прямо сейчас — не принимать ответных мер. Сядьте, примите это, и посмотрим, как все пойдет. Потому что если вы примете ответные меры, произойдет эскалация», — сказал министр финансов.

Кроме того, Трамп не стал вводить пошлины против Кубы и Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила Axios, что решение не устанавливать тарифы против этих стран, а также России и Белоруссии обусловлено тем, что в отношении них и так введены «очень высокие» пошлины и санкции.

Трамп анонсировал масштабный пакет пошлин в отношении десятков государств 2 апреля, назвав эту дату «днем возрождения американской промышленности». Пошлины предусматривают несколько уровней — например, тариф в размере 10% вступит в силу 5 апреля и будет действовать для Великобритании, Сингапура, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии, а повышенные пошлины с 9 апреля будут платить Евросоюз (20%), Китай (54%), Вьетнам (46%), Таиланд (36%), Япония (24%) и другие.

The Guardian пишет, что пошлины также были введены против необитаемых островов близ Антарктиды — Херд и Макдоналд, которые являются территорией Австралии. При этом, по данным Всемирного банка, на которые ссылается газета, в 2022 году США импортировали с этих островов «машины и электрооборудование» на сумму $1,4 млн. О какой именно продукции идет речь, неизвестно.

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