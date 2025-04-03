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В США объяснили, почему не ввели пошлины против России и Белоруссии

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Министр финансов США Скотт Бессент заявил Fox News, что президент страны Дональд Трамп не ввел пошлины против России и Белоруссии в рамках масштабного пакета тарифов, поскольку уже установленные ограничения и так препятствуют торговли с этими государствами.
В США объяснили, почему не ввели пошлины против России и Белоруссии
  1. Новости

По словам Бессента, из-за введенных в отношении России и Белоруссии санкций США не торгуют с ними. При этом данные Управления торгового представителя США (USTR) свидетельствуют, что в 2024 году общий объем торговли между США и Россией оценивался в $3,5 млрд.

Бессент также призвал правительства стран, против которых были введены тарифы, не принимать ответных мер, так как они могут спровоцировать эскалацию. «Мой совет каждому государству прямо сейчас — не принимать ответных мер. Сядьте, примите это, и посмотрим, как все пойдет. Потому что если вы примете ответные меры, произойдет эскалация», — сказал министр финансов.

Кроме того, Трамп не стал вводить пошлины против Кубы и Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила Axios, что решение не устанавливать тарифы против этих стран, а также России и Белоруссии обусловлено тем, что в отношении них и так введены «очень высокие» пошлины и санкции.

  • Трамп анонсировал масштабный пакет пошлин в отношении десятков государств 2 апреля, назвав эту дату «днем возрождения американской промышленности». Пошлины предусматривают несколько уровней — например, тариф в размере 10% вступит в силу 5 апреля и будет действовать для Великобритании, Сингапура, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии, а повышенные пошлины с 9 апреля будут платить Евросоюз (20%), Китай (54%), Вьетнам (46%), Таиланд (36%), Япония (24%) и другие.
  • The Guardian пишет, что пошлины также были введены против необитаемых островов близ Антарктиды — Херд и Макдоналд, которые являются территорией Австралии. При этом, по данным Всемирного банка, на которые ссылается газета, в 2022 году США импортировали с этих островов «машины и электрооборудование» на сумму $1,4 млн. О какой именно продукции идет речь, неизвестно.

Фото на обложке: Joshua Sukoff / Shutterstock / FOTODOM

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