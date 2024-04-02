США и Великобритания подписали первое в мире соглашение в области безопасности ИИ

Первое двустороннее соглашение в области безопасности использования ИИ-технологий подписали США и Великобритания, сообщает Financial Times. Договор предполагает сотрудничество при изучении и оценке рисков применения ИИ.
Соглашение подписали в Вашингтоне, оно определяет механизм обмена между правительствами экспертизой, кадрами и техническими знаниями в данной сфере.
Теперь британский Институт безопасности ИИ (AISI) сможет более тесно сотрудничать с американскими коллегами. Кроме того, стороны будут совместно разрабатывать системы независимой оценки моделей ИИ, которые разрабатывают лидеры рынка вроде OpenAI и Google.
Крупные компании уже согласились предоставлять данные для изучения экспертам AISI, в их числе — Microsoft, Meta*, Google DeepMind и OpenAI.
Как говорит источник газеты, тесты сфокусируют в первую очередь на рисках, связанных с неправильным использованием технологий и угрозах кибербезопасности.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Shutter z /
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