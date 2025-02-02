Сайт USAID прекратил работу на фоне слухов о закрытии агентства

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил работу. Аккаунт ведомства в X также недоступен.

«Такой учетной записи нет. Попробуйте поискать еще», — гласит запись на странице USAID в X.

Как передает CNN, сайт агентства был отключен в эту субботу без объяснения причин.

По сообщениям телеканала, это происходит в тот момент, как «тысячи отправок в неоплачиваемый отпуск, сокращений и закрытий программ продолжаются на фоне введенной президентом Дональдом Трампом заморозки финансирования американской внешней помощи и программ развития по всему миру».

В первую неделю после инаугурации Трампа госсекретарь США Марко Рубио распорядился заморозить финансирования проектов помощи ряду стран на 90 дней.

Как сообщили Politico источники из администрации Трампа, команда президента изучает возможность ликвидации USAID как независимого агентства и включения его в Госдепартамент.

Представители демократической партии в Конгрессе считают, что у Трампа нет законных полномочий ликвидировать независимое агентство и работа USAID «жизненно важна для национальной безопасности» США.

При этом, по данным CNN, Трамп и конгрессмены-республиканцы уверены, что большая часть программ иностранной помощи и развития являются расточительными. Они выделяют программы, которые «продвигают либеральную социальную повестку».

USAID оказывала финансовую поддержку иностранным проектам, в том числе на Тайване, Украине и в Иордании. В 2023 году по линии агентства было выделено $42,5 млрд, по линии Госдепартамента — $18,9 млрд. На эти два ведомства приходится около 90% иностранной помощи, оказываемой США.