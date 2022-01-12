Россиянам рекомендовали не использовать чужие зарядки для смартфонов

Мошенники могут похитить персональные данные владельцев смартфонов при помощи чужих кабелей и USB-розеток для зарядки гаджетов. При этом злоумышленники могут получить доступ к защищенным хранилищам пользователей.

Основной риск при этом состоит в том, что пользователь не знает, какое оборудование находится за розеткой на этой станции, сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности.

Аналитик мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев уточнил, что при обыкновенном блоке питания смартфон подвергается двум опасностям: высокое напряжение может сжечь гаджет, а маленькое — навредить аккумулятору. Риски кибербезопасности появляются, если к зарядной станции подключен компьютер.

«Если к такой зарядной станции подключен смартфон в разблокированном состоянии, то злоумышленники могут получить доступ к файлам на смартфоне, в том числе к защищенным хранилищам, где могут храниться фотографии и личные конфиденциальные данные. В некоторых случаях мошенники могут установить вредоносное ПО на смартфон, подключенный через USB-кабель», — объяснил Виктор Чебышев.

Он рекомендовал при зарядке использовать классическую розетку 220 вольт на стене и свой адаптер питания или power bank. Чебышев также добавил, что сейчас есть USB-кабели, в которых полностью отсутствует возможность передачи данных, и мобильные устройства, позволяющие отключать передачу данных по USB-проводу.

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