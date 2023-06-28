Эмитент USDT Tether подписал меморандум с правительством Грузии

Эмитент популярного стейблкоина USDT подписал меморандум с правительством Грузии о разработке блокчейн-технологий и внедрения крипто-инноваций в стране. По словам технического директора Tether, это поможет укрепить позиции криптовалюты в мире.

Компания Tether, обеспечивающая работу самого популярного стейблкоина в мире, объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с правительством Грузии. Как сообщается в официальном анонсе, это стратегическое сотрудничество направлено на укрепление позиций Грузии в качестве центрального хаба по разработке блокчейн-технологий.

Технический директор Tether Паоло Ардойно отмечает, что Tether тесно сотрудничает с правительством Грузии для создания благоприятной среды для развития экосистемы стартапов. В планах компании внедрение в стране различных решений на блокчейне, включая биткоин, Keet и Holepunch.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили заявил, что Tether заинтересован в инвестициях в Грузию. С этой целью компания создаст специальный фонд для местных стартапов, что позволит позиционировать Грузию как страну с привлекательной экосистемой для технологических проектов. Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве в образовательной сфере — Tether будет способствовать подготовке кадров для работы в блокчейн-отрасли.

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