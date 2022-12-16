Продавцы товаров стали отказываться от собственных сайтов в пользу маркетплейсов

С января 2022 года продавцы стали гораздо чаще отказываться от собственных сайтов в пользу маркетплейсов. Бизнес стал чаще интересоваться готовыми площадками, так как они не требуют высоких затрат и инвестиций.
За это время примерно 15-20% компаний перешли на маркетплейсы. Рост числа продавцов подтвердили в Wildberris, Ozon, «Яндекс.Маркете», сообщил «Коммерсантъ».
Аналитики объясняют тенденцию экономией ресурсов на рекламу и блокировкой зарубежных соцсетей, которые для многих небольших предпринимателей были заметным каналом продаж.
Кроме того, на фоне ужесточения регулирования персональных данных магазины стараются избежать рисков, перекладывая на маркетплейсы заботу о кибербезопасности.
Маркетплейс Wildberries предупредил об увеличении случаев мошенничества в сети. Самая популярная схема — создание фейковых карточек товаров на маркетплейсах.
«Продавцы» при такой схеме просят связаться покупателей с ними по по WhatsApp. Мошенники отправляют жертве ссылку на сторонние платежные сервисы для перевода.
После получения денег они исчезают, а покупатель остается без денег и товара. Чтобы не лишиться средств, нужно оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему или в в пункте выдачи, предупредили в Wildberries.
Фото на обложке: nimito /
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