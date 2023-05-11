Контроль за оборотом подержанных автозапчастей предложили отдать государству

Контроль за оборотом в России подержанных автозапчастей предложено отдать государству, чтобы не провоцировать угоны автомобилей ради разбора. С инициативой выступили в Банке России – ранее там же условно допустили использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО.

Банк России выступил с предложением отдать государству контроль над рынком подержанных автозапчастей. Об этом рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов.

По словам Смирнова, госконтроль рынка нужен, чтобы спрос на автозапчасти не провоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку.

Ранее Минфин и ЦБ с условием допустили использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО. Такой сценарий будет возможен при принятии отраслевых гарантий безопасности, пояснили авторы инициативы.

Дефицит деталей для автомобилей наблюдается в России с момента введения санкций в 2022 году. В Российском союзе автостраховщиков оценили рост стоимости ремонта машин в среднем на 30%, по некоторым позициям – на 50%.

Фото на обложке: Standret / Shutterstock