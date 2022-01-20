Средняя цена автомобиля с пробегом в России впервые превысила 1 млн рублей

Аналитики подсчитали, что за один год средняя цена автомобиля с пробегом выросла в России на 52% и впервые превысила 1 млн рублей. Только за последний месяц подержанные авто прибавили в цене 8%.
Среднюю цену автомобиля с пробегом подсчитали аналитики «Автостата».
В январе текущего года цена подержанного авто в России составила 1,04 млн рублей впервые в истории превысив отметку в 1 млн рублей. За один месяц автомобили на вторичном рынке в среднем подорожали на 8%, или на 79 тыс. рублей.
За прошедший год авто с пробегом прибавили в цене 52%. Средняя цена на такой автомобиль выросла на 361 тыс. рублей – в январе 2021 года автомобиль на вторичке в среднем стоил 688 тыс. рублей.
Аналитики отметили, что цена на авто с пробегом растет с сентября 2020 года. Из-за кризиса полупроводников снизилось предложение новых авто, спрос остался на прежнем уровне или даже вырос. По этой причине увеличивается цена на новые авто, а вместе с ними и на подержанные, спрос на который также вырос из-за нехватки автомобилей на первичном рынке.
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Фото на обложке: Alexander Chizhenok /
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