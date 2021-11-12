Чаще всего россияне используют бонусы при покупках в супермаркетах, аптеках, ресторанах и на АЗС — исследование

За последние десять лет самыми популярными категориями, в которых россияне чаще всего тратят бонусы при покупках, стали рестораны и кафе, аптеки и транспорт, выяснилось в ходе исследования программы лояльности «СберСпасибо».

В частности, почти 45 млн россиян воспользовались бонусами в общепите и совершили 5,5 млрд покупок. На втором месте — аптеки (45,7 млн пользователей, 2,6 млрд покупок). Далее идут транспорт (35 млн и 2,4 млрд). Четвертое место заняла категория «спорт и здоровье» (33 млн пользователей и 427 млн покупок).

В топ городов, жители которых активнее всех тратят бонусы на покупки, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь и Казань.

Исследование показало, что во всех регионах приоритеты по популярным категориям примерно одинаковые: супермаркеты и продукты питания, маркетплейсы и универсамы, кафе и рестораны, одежда и обувь, аптеки и оптики, АЗС.

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