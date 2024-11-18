Правительство утвердило список услуг по биометрии в МФЦ

В правительстве определили услуги, которые можно будет получить в МФЦ по биометрии без паспорта. Пока такая возможность будет доступна в некоторых регионах — до конца 2024 года она появится в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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«С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребенка и другие социальные меры поддержки», — заявили в аппарате Григоренко.
Воспользоваться биометрией в МФЦ смогут те, кто ранее зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). В МФЦ нужно будет посмотреть в камеру, после чего автоматически произойдут идентификация и заполнение заявления на оказание услуги.
Сейчас регистрация в ЕБС позволяет в том числе бесконтактно оплачивать покупки, проезд в метро Казани, оформлять электронные подписи, дистанционно открывать счета, вклады или получать кредиты, заключать договоры на услуги связи и оформлять электронные сим-карты. Управлять данными можно через «Госуслуги».
Россиянам доступны несколько уровней биометрии: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Они отличаются сроком действия и предоставляемыми услугами. Последнюю, подтвержденную, можно зарегистрировать только очно в отделении любого банка из списка на сайте ЕБС.
В сентябре «Ведомости» писали, что Григоренко поручил Минцифры, Минпромторгу, Минздраву и АО «Центр биометрических технологий» разработать изменения в законодательство, которые позволят верифицировать возраст покупателей с помощью биометрии для онлайн-продажи товаров с возрастным ограничением. Соответствующий законопроект сейчас находится в стадии доработки.
Фото на обложке: Bragapictures /
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