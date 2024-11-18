Правительство утвердило список услуг по биометрии в МФЦ

В правительстве определили услуги, которые можно будет получить в МФЦ по биометрии без паспорта. Пока такая возможность будет доступна в некоторых регионах — до конца 2024 года она появится в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребенка и другие социальные меры поддержки», — заявили в аппарате Григоренко.

Воспользоваться биометрией в МФЦ смогут те, кто ранее зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). В МФЦ нужно будет посмотреть в камеру, после чего автоматически произойдут идентификация и заполнение заявления на оказание услуги.

Сейчас регистрация в ЕБС позволяет в том числе бесконтактно оплачивать покупки, проезд в метро Казани, оформлять электронные подписи, дистанционно открывать счета, вклады или получать кредиты, заключать договоры на услуги связи и оформлять электронные сим-карты. Управлять данными можно через «Госуслуги».

Россиянам доступны несколько уровней биометрии: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Они отличаются сроком действия и предоставляемыми услугами. Последнюю, подтвержденную, можно зарегистрировать только очно в отделении любого банка из списка на сайте ЕБС.

В сентябре «Ведомости» писали, что Григоренко поручил Минцифры, Минпромторгу, Минздраву и АО «Центр биометрических технологий» разработать изменения в законодательство, которые позволят верифицировать возраст покупателей с помощью биометрии для онлайн-продажи товаров с возрастным ограничением. Соответствующий законопроект сейчас находится в стадии доработки.