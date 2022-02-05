Услуги самозанятых мастеров подорожали на 20%

В сервисе YouDo подсчитали, что средняя стоимость услуг частных специалистов в 2021 году выросла на 20%. Представители «СберУслуг» оценивают рост среднего чека самозанятых мастеров в 7-10%.

Исследование YouDo показывает, что больше всего за год подорожал вызов сантехника – на 25% (до 3,2 тыс. рублей), а также электрика – на 22% (до 5 тыс. рублей). Услуги мастера на час в среднем подорожали на 15% (до 2,7 тыс. рублей), помощника по переезду — на 13% (до 5,5 тыс. рублей).

Эксперты связывают такой скачок цен с ростом стоимости расходных материалов и инструментов, обелением рынка услуг и повышенным спросом. Ведь рост цен на стройматериалы заметили и потребители – и постарались ускорить ремонтные работы, сообщает «Коммерсант».

Исследователи из «Infoline-Аналитики» подсчитали, что средняя стоимость ремонта в Москве на октябрь 2021 года составила 6,87 тыс. руб. на 1 кв. м, что почти на 14% больше, чем годом ранее.

Еще одна причина повышения стоимости услуг – индексация доходов. Самозанятые стремятся угнаться за инфляцией (8,4% в 2021 году).

Влияние также оказывает процесс обеления рынка: все больше «частников» легализуют свою деятельность и переходят в режим самозанятости.

Сооснователь YouDo Денис Кутергин это подтверждает и отмечает, что в январе 2022 года самозанятых на портале было уже 4 млн человек.

В новом статусе самозанятые специалисты обязаны платить налог на доходы, а потому закладывают его в стоимость услуги. Кроме того, многие исполнители наработали себе высокий рейтинг на онлайн-площадках, что повлияло на их расценки.

Аналитики предполагают, что тренд сохранится и в 2022 году, но темпы роста снизятся.

Все больше россиян «готовы делегировать решение бытовых задач», как отмечают представители «Авито.Услуг», следовательно спрос не спадет.

Более того: профильные ритейлеры уровня Leroy Merlin и «Петрович» стали на своих площадках предлагать вместе с покупкой товара приобрести услуги по монтажу.

Вследствие этого на рынок выйдет больше частных мастеров – и повышенная конкуренция сдержит рост цен.

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Фото на обложке: Pexels