В холдинге USM Алишера Усманова сменился генеральный директор. Еркожа Акылбек покинул этот пост и вышел из состава управленцев всех компаний холдинга. Должность CEO он занял в апреле 2022 года, сменив Ивана Стрешинского.
Еркожа Акылбек покинул должность генерального директора холдинга USM. Об этом сообщает РБК.
Акылбек занял пост CEO холдинга USM в апреле 2022 года, сменив Ивана Стрешинского. Сообщалось, что Стрешинский продолжит работу в совете директоров USM.
Новым гендиректором USM назначили Оксану Горшкову, которая работает в холдинге с момента его основания в 2012 году. Горшкова занимала должности административного, операционного и управляющего директора USM, а также руководящие посты в других компаниях холдинга.
Фото на обложке: Росконгресс
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