В холдинге USM Алишера Усманова сменился генеральный директор. Еркожа Акылбек покинул этот пост и вышел из состава управленцев всех компаний холдинга. Должность CEO он занял в апреле 2022 года, сменив Ивана Стрешинского.

Еркожа Акылбек покинул должность генерального директора холдинга USM. Об этом сообщает РБК.

Акылбек занял пост CEO холдинга USM в апреле 2022 года, сменив Ивана Стрешинского. Сообщалось, что Стрешинский продолжит работу в совете директоров USM.

Новым гендиректором USM назначили Оксану Горшкову, которая работает в холдинге с момента его основания в 2012 году. Горшкова занимала должности административного, операционного и управляющего директора USM, а также руководящие посты в других компаниях холдинга.

Фото на обложке: Росконгресс