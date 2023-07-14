Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В холдинге USM Алишера Усманова сменился генеральный директор

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В холдинге USM Алишера Усманова сменился генеральный директор. Еркожа Акылбек покинул этот пост и вышел из состава управленцев всех компаний холдинга. Должность CEO он занял в апреле 2022 года, сменив Ивана Стрешинского.

В холдинге USM Алишера Усманова сменился генеральный директор

Еркожа Акылбек покинул должность генерального директора холдинга USM. Об этом сообщает РБК.

Акылбек занял пост CEO холдинга USM в апреле 2022 года, сменив Ивана Стрешинского. Сообщалось, что Стрешинский продолжит работу в совете директоров USM.

Новым гендиректором USM назначили Оксану Горшкову, которая работает в холдинге с момента его основания в 2012 году. Горшкова занимала должности административного, операционного и управляющего директора USM, а также руководящие посты в других компаниях холдинга.

Фото на обложке: Росконгресс

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 89% людей работают во время болезни. Почему это происходит?
  2. 2 Уйти нельзя остаться: как сменить профессию, не меняя работодателя
  3. 3 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
  4. 4 Сон в стиле Николы Теслы, ночные гаджеты и мелатонин в добавках: вопросы врачу-сомнологу
  5. 5 Что рассматривать продакту при поиске работы — особенности B2B- и B2C-секторов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

Все ВОЗМОЖНОСТИ